السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:24ت م

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