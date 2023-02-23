السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأشاد يوسف الكواري بالمنتدى وابتكاره حلولا عملية وفاعلة للتحديات الإنسانية التي تواجه الفئات المحتاجة في العالم.

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12:19ت م

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