السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:19ت م

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي ، رئيس جمهورية غويانا ، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:19ت م0043

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