السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تقضي على ستة إرهابيين



إسلام آباد 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

قضت الشرطة الباكستانية على ستة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة "لكي مروت" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت موقعاً للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، وأنها تعرضت لهجوم من جانب الإرهابيين في ذلك الموقع، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، تمكنت فيه قوات الأمن من القضاء على ستة إرهابيين.

وأضاف أنه تم تدشين عملية تمشيط موسعة في المنطقة للبحث عن أي عناصر إرهابية أخرى على صلة بالإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.

وشهدت منظمة "لكي مروت" سلسلة من الأعمال الإرهابية كان أبرزها هجوماً استهدف قوات الشرطة في نوفمبر الماضي أدى إلى مقتل ستة من رجال الشرطة.

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12:06ت م

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