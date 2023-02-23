السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال توفير المأوى الملائم ودعم البنية التحتية للنازحين والمتضررين في أنحاء العالم، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأبدت ميمونة شريف إعجابها بأعمال المنتدى الذي سلط الضوء على قضايا حيوية في مجال العمل الإنساني، وسعى لرفع مستوى التنسيق الإغاثي بين الجهات المعنية.

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10:53ت م

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