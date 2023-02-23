السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بالمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني أمس، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، والموضوعات المدرجة في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأشاد روبرت مارديني بالدور الإنساني الملموس للمملكة ممثلة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الذي امتد لكافة قارات العالم وشمل جميع المتضررين في مختلف الظروف والأزمات التي تمر بهم، منوها بالمستوى المتميز الذي اتسمت به فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة.

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10:39ت م

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