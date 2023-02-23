السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي مدير العام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، بمدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتنسيق المشترك وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأثنى أكيم شتاينر على التنظيم المميز لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة تحديات العمل الإنساني ومعالجتها وفقا لآليات دقيقة ومدروسة.

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10:26ت م

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