السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس ، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأبدى يانينز لينار شيش إعجابه بحسن التنظيم والإعداد لمنتدى الرياض الدولي في دورته الثالثة، والمستوى المبهر التي ظهرت به جلساته العلمية والبحثية.

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10:26ت م

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