الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية

وتضمن الحفل ركن الخيمة التراثية، تضمن العديد من الأدوات والألبسة التراثية، وعرض لمقطع فيديو لمراحل التطور الصناعي في المملكة بشكل عام، وإنشاء الهيئة الملكية بشكل خاص، إلى جانب تقديم الفرقة الشعبية لبعض الألوان الغنائية التراثية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع