شكرا لقرائتكم محتال يحاول الاستيلاء على أموال مواطن من بنك شهير والأخير يكشفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعرض صانع المحتوى منصور القثامي، لمحاولة احتيال مالي من قبل مجهولين بغرض الاستيلاء على مبالغ من حسابه في بنك الراجحي.

وقال القثامي خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تيك توك: يالربع انتبهوا، جاني رسالتين احتيالية تستغل اسم بنك الراجحي، تطلب تغيير كلمة المرور.

تفاصيل الواقعة

وتابع: الرسالة الأولى جاءتني، ثم جاء اتصال وما رديت، ثم جاءتني رسالة ثانية واتصال من رقم آخر.

ولفت إلى أنه عندما رد على الاتصال قال له المتصل: إن لديهم تحديث بطاقة للصراف، وبحاجة إلى الرمز الذي وصله، ففهم أنها عملية احتيال، وسأله عدة أسئلة فعرف أنه مركز معه فقطع الاتصال.

وأضاف: عاودت الاتصال على الرقم رد شخص سعودي وقال إنه خارج المملكة وما يدري عن الاتصال الأول شيء، مردفًا: ما أدري هذا متفق معهم أو لهم طريقة في الاتصال.

واستطرد: البنك لا يطلب أي رمز للدخول، ونفس الشيء البريد ما يرسل أي روابط، فإذا جاءت رسالة تغيير كلمة المرور من الراجحي، أعلم عن حسابك عند المتصل، اسم المستخدم وكلمة المرور وقوم بتغييرها.