شكرا لقرائتكم الأزياء الوطنية والعلم السعودي يزينان احتفالات حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” احتفالات أهالي حفر الباطن بذكرى يوم التأسيس، في أجواء مبهجة وسعيدة وتفاعل واسع.

وأظهرت اللقطات تفاعلًا واسعًا من الأهالي شباب وكبار وأطفال ونساء في أجواء سعيدة ومبهجة.

وحرص المحتفلون على ارتداء الزي التقليدي وترديد الأناشيد الوطنية، فيما تزينت السيارات بالعلم السعودي واللون الأخضر.

يوم التأسيس

تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.