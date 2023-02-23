يوم التأسيس / " تعليم" شرورة ينفذ فعاليات احتفائية بمناسبة يوم التأسيس



نجران 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نفذت إدارة تعليم محافظة شرورة ، فعاليات احتفائية ومعرضاً مصاحباً بمناسبة يوم التأسيس ، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق العنزي ، و مدير تعليم المحافظة الدكتور فايز بن علي الاسمري.

واستهلت الفعاليات بالقرآن الكريم والسلام الملكي و التحية الكشفية ، وأنشودة افتتاحية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.

ومن ثمً تجوَّل الحضور في أركان المعرض المصاحب الذي يحتوي على قسم التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي وأركان الأسر المنتجة.

وألقى مدير تعليم المحافظة كلمة نوَّه فيها بيوم التأسيس ، لما يمثله من استحضار لعمقنا التاريخي منذ ثلاثة قرون من الزمن ويوم يربط الشعب السعودي والشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمق وطننا التاريخي ، ويوم انتماء وفخر واعتزاز بهذا الوطن بكل ما تحمله الجوارح لهذا الوطن المعطاء ، داعيًا – الله جل وعلا- ان يحفظ الوطن والقيادة الرشيدة والشعب.

كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة هجانة شرورة ، وعرضاً لأزياء عهد التأسيس ، وكلمة لذوي الإعاقة قدمها أحد الطلاب من ذوي الإعاقة ، وعدداً من القصائد المعبرة عن المناسبة والمشاعر الوطنية.

واختتمت الفعاليات بتقديم طلاب وطالبات المحافظة اوبريت بعنوان " من بدينا حتى رؤية العز ".

// انتهى //

07:07ت م

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