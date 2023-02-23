

دوشانبي 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6.8 درجات شرق طاجيكستان صباح اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية, أنّ مركز الزلزال وقع على عمق 20.5 كلم, شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين, مضيفةً أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ "عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان" معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

// انتهى //

05:22ت م

0022





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرق طاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.