مسيرة قوارب بحرية في احتفالات القنفذة بيوم التأسيس

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الادارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة في تنفيذ العديد من الفعاليات احتفاءا بيوم التأسيس للمملكة.

وأكد أن هذه المناسبة مناسبة اعتزاز نعلن من خلالها الفخر العظيم بقيادات مخلصة لوطنٍ شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ أن حكمها "محمد بن سعود" وأسس الدولة السعودية و التي استمرت لثلاثة قرون أخرى حتى اليوم.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أن مكتب الوزارة نظم بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بالقنفذة المسيرة البحرية للقوارب والتي انطلقت من مرسى الصيادين بالمحافظة بمناسبة يوم التأسيس.

وبين المعيدي أنه تم توزيع الشتلات، والعديد من الهدايا التذكارية للمواطنين والمقيمين من زوار الفعاليات بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس وزيادة الوعي البيئي في تشجير وزراعة الشتلات في مختلف أحياء المحافظة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.