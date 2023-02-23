بلديات الخرج والدلم والحريق تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

أقامت بلدية محافظة الخرج فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس.

واشتملت الفعاليات المقامة بمقر الاحتفالات الرسمي على فعاليات متنوعة منها بناء البيوت بالطين والخيمة التراثية والسوق الشعبي القديم ومسيرة الإبل ومعرض السيارات القديمة ومسابقة افضل زي يحاكي التأسيس والعرضة السعودية وفلكلور الماضي الأصيل وأركان للأسر المنتجة وأركان متنوعة للجهات الحكومية.

وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة الذين اعربوا من خلآل حضورهم عن أروع لحظات الفرح والفخر بالوطن في ذكرى اليوم التأسيس.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد إن ذكرى يوم التأسيس وأعتماد إبراز ذكراه يأتي تجسيدًا لمدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.

وأكد "الزيد" أن يوم التأسيس ليس مجرد تاريخ ، ولا ذكرى وطنية عابرة؛ بل مناسبة للاعتزاز بجذور تاريخه لثلاثة قرون تحت راية العز وراية التوحيد.

وأضاف رئيس بلدية الخرج أن الاستعدادات ليوم التأسيس بدأت مبكر في المحافظة حيث تم رفع 3900 علم في الطرقات وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية إضافة إلى اطلاق كافة الفعاليات التي تحاكي يوم التأسيس وعبق الماضي وتسعد أهالي المحافظة.

كما نظمت بلدية محافظة الدلم عدد من الفعاليات والعروض ابتهاجاً بذكرى التأسيس التي توافق 22 فبراير ، وأقامت البلدية عددًا من الاحتفالات لذكرى التأسيس منها «العرضة السعودية، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، أركان الأسر المنتجة، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والهدايا والمسابقات».

و أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي إن الاحتفاء بيوم التأسيس يؤكد اعتزاز القيادة وأبناء هذا دوت الخليج الشامخ بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وبما أرسته من الاستقرار والأمن، والوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية التي أرساها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف المهندس عامر العجمي أنه تم توزيع أكثر من 3 آلاف هدية للأطفال، وتركيب أكثر من 2800 علم بالطرق و إضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 22 لوحة عن التأسيس بالشوارع لتقديم قصة يوم التأسيس في قالبٍ إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى التأسيس وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أقامت بلدية محافظة الحريق فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس، وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة، منها مسيرة وطن و الخيمة الشعبية و أركان الأسر المنتجة ومسابقة أجمل زي تراثي وركن القهوة السعودية بحديقة المطل.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الحريق الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي إن يوم التأسيس هو مناسبة وطنية يحتفي أبناء دوت الخليج، بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية، التي أسست منذ ثلاثة قرون عريقة؛ وأصبح كياناً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، وأصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى في ذلك اليوم.

وأضاف رئيس بلدية الحريق فهد الدميخي أن الاستعدادات ليوم التأسيس بدأت برفع 1500 علم في الطرقات والميادين وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية.