رئيس الهلال الأحمر: يوم التأسيس مناسبة نستحضر فيها إطار الرؤية المتكاملة لولاة الأمر

رفع الدكتور جلال بن محمد العويسى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام. وقال في كلمته: "اننا نحتفي في هذا اليوم العظيم بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية ومولد امجادها، ونستلهمُ تاريخ نضال بلادنا من عهد التأسيس إلى التوحيد على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- تاريخ يحمل تضحيات قادتنا من ائمة الدولة وملوكها الذين ساهموا في مراحل البناء ووضع الدعائم لدولة تجمع بين الأصالة والتطور".

وأضاف أن يوم التأسيس مناسبة وطنية نستحضر فيها إطار الرؤية المتكاملة لولاة الأمر والهادفة لبناء مستقبل بلادنا الغالية، وانطلاقاً من حرصهم على صحة وسلامة المواطن، فقد حظيت الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات بكل رعاية وإهتمام ومتابعة من ولاة الأمر.

وانعكس ذلك إيجابًا على إنجاز خطط وبرامج هيئة الهلال الأحمر الهادفة إلى حفظ الأرواح، وتخفيف المعاناة من خلال خدمات إسعافية وإنسانية يقدمها سفراء الحياة المؤهَّلُون بإتقان ودون تمييز.

وأضاف أن الهيئة منذ تاريخ نشأتها عام 16/ 1/ 1383 هـ وإلى اليوم تحظى بإهتمام قادتنا ورعايتهم ودعمهم لبرامجها ومبادراتها في داخل المملكة وخارجها.

وفي ختام كلمته وجه "العويسى" كلمة إلى جميع منسوبي الهيئة ثمن فيها جهود منسوبي الهيئة وحثهم فيها على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة والإرتقاء بأسم المملكة عالميا والاستمرار في الريادة في المجال الانساني، وختم راجياً أن يحفظ الله للمملكة أمنها وأمانها، ويديم عليها عزّها، تحت ظل قيادتها الرشيدة.