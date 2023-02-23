يوم التأسيس / الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة تنظم احتفالا بمناسبة يوم التأسيس



واشنطن 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نظمت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، احتفالا بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سموُّ الأميرِ مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة, والملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، والطلبة المبتعثين والمبتعثات.

وبدأ برنامج الاحتفال بجولة الملحق الثقافي وضيوف الحفل على المعرض المصاحب الذي احتضنته قاعة الملك عبدالله الثقافية، وتضمن استعراض لتاريخ المملكة العربية

عقب ذلك، بدأ الحفل الخطابي الذي تضمن كلمة الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري، الذي هنأ خلالها الطلبة بهذه المناسبة الغالية على الجميع، مؤكداً أنها تأتي كاحتفال بماضينا وأصالتنا وتقدمنا وازدهارنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا في ضوء تاريخنا الوطني الشامخ.

وقال بخاري : "نقف اليوم ونسترجع إرثنا التاريخي منذ عهد الإمام محمد بن سعود الذي أرسى قواعد الدولة السعودية ٢٢ فبراير من عام ١٧٢٧ وحتى توحيد شبه الجزيرة العربية باسم المملكة العربية السعودية من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في ٢٣ سبتمبر من عام ١٩٣٢ م لتوثق للأجيال المقبلة لاسيما في ظل فيما تحقق من تقدم واستقرار ونماء ووحدة"، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وأن يديم الأمن والأمان والعز والرخاء لمملكتنا الحبيبة.

// انتهى //

03:38ت م

0018



واشنطن 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنظمت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس، احتفالا بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سموُّ الأميرِ مصعب بن محمد بن فهد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة, والملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، والطلبة المبتعثين والمبتعثات.وبدأ برنامج الاحتفال بجولة الملحق الثقافي وضيوف الحفل على المعرض المصاحب الذي احتضنته قاعة الملك عبدالله الثقافية، وتضمن استعراض لتاريخ المملكة العربية السعودية في مراحلها الثلاث، والأزياء والأطباق والمنتجات التراثية الخاصة بكل مناطق، فضلا عن عزف وغناء بعض الأغاني الوطنية.عقب ذلك، بدأ الحفل الخطابي الذي تضمن كلمة الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري، الذي هنأ خلالها الطلبة بهذه المناسبة الغالية على الجميع، مؤكداً أنها تأتي كاحتفال بماضينا وأصالتنا وتقدمنا وازدهارنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا في ضوء تاريخنا الوطني الشامخ.وقال بخاري : "نقف اليوم ونسترجع إرثنا التاريخي منذ عهد الإمام محمد بن سعود الذي أرسى قواعد الدولة السعودية ٢٢ فبراير من عام ١٧٢٧ وحتى توحيد شبه الجزيرة العربية باسم المملكة العربية السعودية من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - في ٢٣ سبتمبر من عام ١٩٣٢ م لتوثق للأجيال المقبلة لاسيما في ظل فيما تحقق من تقدم واستقرار ونماء ووحدة"، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وأن يديم الأمن والأمان والعز والرخاء لمملكتنا الحبيبة.// انتهى //03:38ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة تنظم احتفالا بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.