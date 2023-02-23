

سكاكا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

احتفلت وزارة

وبدأت الاحتفالية بمسيرة شعبية ضمت الهجانة والفرسان والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والهوائية والمشاة لمسافة ٣كم ، كما اقيم عرض للالعاب الشعبية وبطولات رياضية لكرة الطاولة والبلياردو والبولينج .

وشهدت الفعاليات مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من الجنسين ولمختلف الاعمار التي استهدفتها الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.

// انتهى //

02:56ت م

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سكاكا 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واساحتفلت وزارة الرياضة بمنطقة الجوف أمس بذكرى يوم التأسيس، من خلال عدد من الفعاليات .وبدأت الاحتفالية بمسيرة شعبية ضمت الهجانة والفرسان والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والهوائية والمشاة لمسافة ٣كم ، كما اقيم عرض للالعاب الشعبية وبطولات رياضية لكرة الطاولة والبلياردو والبولينج .وشهدت الفعاليات مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من الجنسين ولمختلف الاعمار التي استهدفتها الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.// انتهى //02:56ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس/ وزارة الرياضة بمنطقة الجوف تحتفل بيوم التأسيس بعدد من الفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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