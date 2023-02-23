شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الرائد، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز العاشر، برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الرائد بدوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيتمكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام الرائد

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الرائد، عبر فضائية SSC1.