شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الشباب أمام نظيره الدحيل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستعد الشباب السعودي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الشباب السعودي لدور ربع النهائي، عقب الفوز أمام نظيره إف سي ناساف من أوزبكستان بهدفين نظيفين دون رد، في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الشباب أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وستنطلق مباراة الشباب السعودي أمام نظيره الدحيل، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب أمام الدحيل

وسيتم نقل مباراة الشباب السعودي أمام نظيره الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا، على قنوات beIN Sports AFC HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وAlkass Five HD وSSC1 HD.