شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال أمام فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فولاد الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فولاد الإيراني، اليوم الخميس، ضمن مواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لدور ربع النهائي، عقب الفوز أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا

وستنطلق مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فولاد الإيراني، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وفولاد الإيراني

وسيتم نقل مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فولاد الإيراني، عبر قنوات Alkass Five HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1 وقناة beIN Sports AFC HD.