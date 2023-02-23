إلزام المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني - #عاجل

ألزمت أمانات المناطق، المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية، وذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

رخصة البناء

وتضمن الإلزام التقييد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل، وفقاً لما ورد في الكود السعودي للأحمال SCC 301، التي يتعين الإشارة إليها ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكاتب الهندسية المصممة، على أن يكون ذلك قبل التقديم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في مناطق ومدن المملكة.

ترشيد المياه

يذكر أن وزير التجارة أصدر، مؤخراً، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي وهو «الكود» الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني، فيما يعد الكود ملزماً، ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال المباني والتشييد في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء و التنفيذ وتشغيله وصيانته وتعديله، في حين أن على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعها أو تعديلها أو هدمها تطبيق ما ورد في الكود وفق لمراحل التطبيق.

هزات أرضية خلال الـ27 سنة الماضية

الباحة: هزة أرضية بقوة 3.62 درجات، في أغسطس 2022م.

حائل: هزة أرضية بقوة 3.07 درجات، في يناير 2021م.

تبوك: هزة أرضية بقوة 4.5 درجات، في مايو 2016م.

جازان: هزة أرضية بقوة 5.1 درجات، في يناير 2014م.

العيص: مجموعة هزات أرضية بلغ أشدها 5.4 درجات، في مايو 2009م.

مكة المكرمة: هزة أرضية بقوة 3.7 درجات، في سبتمبر 2005م.

خليج العقبة: هزة أرضية بقوة 7.2 درجات، في نوفمبر 1995م، تأثر بها عدد من الدول المجاورة ومنها المملكة.