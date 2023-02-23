7 مواقع مائية تدخل حيز الترفيه

في خطوة تهدف إلى إبراز المنطقة التراثية والمنتجات الزراعية، وتنفيذ أنشطة ترفيهية، شرعت جهات الاختصاص في المؤسسة العامة للري بإجراءات طرح 7 مواقع مائية للاستثمار الترفيهي والخدمي في واحة الأحساء الزراعية، والمواقع المائية.

وأوضحت المؤسسة أن المواقع هي: قناة الري f1 في بلدة بني معن: استثمار ترفيهي خدمي، ومسار للدراجات، ومضمار للمشي، وألعاب أطفال، ومنصة إقامة فعاليات، وأكشاك تقديم وجبات ومشروبات، والمساحة الإجمالية بطول 2500 متر، بالإضافة إلى 6 عيون مائية منتشرة في الواحة، تتضمن استثمارات ترفيهي خدمية، وأنشطة ترفيهية «مسبح، ألعاب أطفال، منصة فعاليات، وأكشاك تقديم وجبات ومشروبات»، والعيون المائية هي: عين الحارة في مدينة المبرز بمساحة إجمالية 3600 متر مربع، عين الخدود في شرق مدينة الهفوف بمساحة إجمالية 4356 مترًا مربعًا ، وعين أم سبعة في شمال الواحة بمساحة إجمالية 1671 مترًا مربعًا ، وعين الجوهرية في غرب بلدة البطالية بمساحة إجمالية 4988 مترًا مربعًا ، وعين منصور في مدينة المبرز بمساحة إجمالية 3600 متر مربع، وعين الحقل بمساحة إجمالية 6240 مترًا مربعًا .

مشاريع ترفيهية وسياحية

01- متنزه الأحساء الوطني

مساحة 4 ملايين م2

02- مدينة ملاهي متكاملة

133 ألف م2

03- تأهيل جبل أبو حصيص في بلدة القارة

100 ألف م2

04- جبل الشعبة

1.5 مليون م2

05- أكاديمية فروسية متخصصة

20 ألف متر مربع.

06- أكاديمية رياضية في حي المطار

20 ألف م2

07- منتجع سياحي زراعي

غرف وأجنحة وأكواخا مصممة على طراز العمارة التقليدية