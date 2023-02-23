يوم التأسيس / محافظ بلجرشي يدشن احتفال يوم التأسيس



الباحة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

دشن محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني، أمس حفل الاحتفاء بيوم التأسيس، في مقر سوق السبت.

وتخلل الاحتفالية عروض للخيل والسيارات الكلاسيكية, وألعاب ومسابقات للأطفال، ومشاركة الحرفيين بالأعمال اليدوية وأعمال النقش، والعرضة

// انتهى //

01:25ت م

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الباحة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسدشن محافظ بلجرشي نايف بن محمد الهزاني، أمس حفل الاحتفاء بيوم التأسيس، في مقر سوق السبت.وتخلل الاحتفالية عروض للخيل والسيارات الكلاسيكية, وألعاب ومسابقات للأطفال، ومشاركة الحرفيين بالأعمال اليدوية وأعمال النقش، والعرضة السعودية وفلكلور شعبي.// انتهى //01:25ت م0016

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