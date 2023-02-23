يوم التأسيس / فرع الرياضة بالحدود الشمالية تحتفي بمناسبة يوم التأسيس



عرعر 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

احتفت وزارة

وتضمنت الفعاليات مباراة لكرة القدم، ومسيرة للخيل العربية، ومسيرة الدرجات النارية، ومسيرة للمشي، وعروض للتزلج، وألعاب شعبية، ومبادرة التبرع الدم ، ومعرض تراثي ، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.

وتهدف الفعاليات إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية اعتزازا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد، ولتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.

// انتهى //

01:21ت م

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عرعر 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واساحتفت وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بذكرى يوم التأسيس، من خلال تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة، وذلك في المدينة الرياضية بعرعر .وتضمنت الفعاليات مباراة لكرة القدم، ومسيرة للخيل العربية، ومسيرة الدرجات النارية، ومسيرة للمشي، وعروض للتزلج، وألعاب شعبية، ومبادرة التبرع الدم ، ومعرض تراثي ، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.وتهدف الفعاليات إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية اعتزازا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد، ولتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.// انتهى //01:21ت م0015

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