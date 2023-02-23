يوم التأسيس / سمو أمير منطقة جازان يتجول بين زوار فعاليات "الليوان"



جيزان 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

تجول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس، بين زوار فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، بساحة قرية جازان التراثية في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي.

واطلع سموه على الفعاليات المقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي، مثنياً سموه على ما تقدمه وزارة الثقافة من فعاليات مميزة وراقية تتناسب مع هذه المناسبة التاريخية ذكرى يوم التأسيس، ومن محتوى ثقافي متنوع يشمل أهم الجوانب التاريخية ويسهم في تعريف الزوار بأهمية تاريخ بلادهم.

رافق سموه خلال الجولة، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.

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