يوم التأسيس / عدسة "واس" ترصد مشاركة كبار السن بالمدينة المنورة بيوم التأسيس



المدينة المنورة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

رصدت عدسة واس مشاركة كبار السن بالاحتفاء بيوم التأسيس بالمدينة المنورة ومشاعر الفخر والاعتزاز ترتسم على وجوههم وسط أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم الذي يستذكر فيه أبناءه بطولات وفصول وملاحم تاريخية.

كما انطلقت أمس فعاليات "الليوان" بالمدينة المنورة احتفاءً بـ "يوم التأسيس"، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن.

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01:11ت م

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