

الطائف 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نظم مكتب وزارة

واشتملت الفعاليات المقامة بمجمع قلب الطائف على عروض تراثية والألعاب الشعبية ومسابقة اسأله عن الماضي والنقش بالحنا للسيدات والرسم على الوجه و مرسم الطفل و أستديو تصوير زمان والخط العربي وركن إكسسوارات قديمة.

// انتهى //

01:01ت م

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الطائف 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنظم مكتب وزارة الرياضة بالطائف عدداً من الفعاليات احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ منذ ثلاثة قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.واشتملت الفعاليات المقامة بمجمع قلب الطائف على عروض تراثية والألعاب الشعبية ومسابقة اسأله عن الماضي والنقش بالحنا للسيدات والرسم على الوجه و مرسم الطفل و أستديو تصوير زمان والخط العربي وركن إكسسوارات قديمة.// انتهى //01:01ت م0012

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس/ وزارة الرياضة بالطائف تنظم فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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