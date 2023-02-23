يوم التأسيس / الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس



ينبع 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أقامت الهيئة الملكية بينبع في مقرها الرئيس احتفالا بذكرى يوم التأسيس, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالهادي الجهني.

وتضمن الحفل ركن الخيمة التراثية، تضمن العديد من الأدوات والألبسة التراثية، وعرض لمقطع فيديو لمراحل التطور الصناعي في المملكة بشكل عام، وإنشاء الهيئة الملكية بشكل خاص، إلى جانب تقديم الفرقة الشعبية لبعض الألوان الغنائية التراثية.

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