يوم التأسيس / محافظ عنيزة يرعى حفل التأسيس



عنيزة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس، احتفالات المحافظة بذكرى يوم التأسيس، والمقامة بسوق المسوكف التراثي.

وتجول السليم، على أجنحة الأسر المنتجة والنحت بالرمال، وأركان الحرفيين، ومعرض للزي الشعبي السعودي، وركن الطفولة واستديو التأسيس، ثم تابع عروض فرقة الفنون الشعبية، وشارك في العرضة

يذكر أن محافظة عنيزة خصصت 6 مواقع لاستضافة احتفالات يوم التأسيس، وهي سوق المسوكف التراثي، وحديقة الأشرافية، وحديقة المطار وديوانية الرعيل الأول وساحة البوليفارد، وبيت البسام التراثي.

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عنيزة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس، احتفالات المحافظة بذكرى يوم التأسيس، والمقامة بسوق المسوكف التراثي.وتجول السليم، على أجنحة الأسر المنتجة والنحت بالرمال، وأركان الحرفيين، ومعرض للزي الشعبي السعودي، وركن الطفولة واستديو التأسيس، ثم تابع عروض فرقة الفنون الشعبية، وشارك في العرضة السعودية يذكر أن محافظة عنيزة خصصت 6 مواقع لاستضافة احتفالات يوم التأسيس، وهي سوق المسوكف التراثي، وحديقة الأشرافية، وحديقة المطار وديوانية الرعيل الأول وساحة البوليفارد، وبيت البسام التراثي.// انتهى //00:32ت م0007

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