يوم التأسيس / محافظة ينبع تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات متعددة



ينبع 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

نظم فرع وزارة

وتضمنت الفعاليات على النشيد الوطني وعرضة السيف وفرقة مبدعات ينبع الأزياء الشعبية لمناطق المملكة، إلى جانب فقرات متنوعة مثل الشعر والترحيب والحكواتي، وألعاب شعبية، ومسيرة للسيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية، ومسيرة للخيول.

// انتهى //

00:32ت م

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ينبع 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسنظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة مساء أمس، العديد من الفعاليات بمناسبة يوم التأسيس بمحافظة ينبع، بالتعاون مع جمعيتي الأبداع وجمعية مشاة طيبة وعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وذلك بمركز الاحتفالات بشرم ينبع .وتضمنت الفعاليات على النشيد الوطني وعرضة السيف وفرقة مبدعات ينبع الأزياء الشعبية لمناطق المملكة، إلى جانب فقرات متنوعة مثل الشعر والترحيب والحكواتي، وألعاب شعبية، ومسيرة للسيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية، ومسيرة للخيول.// انتهى //00:32ت م0006

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