

جدة 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة أمس في الإحتفاء بـ "يوم التأسيس"؛ بمسيرة برية لعدد من آليات حرس الحدود الحديثة على الواجهة البحرية بجدة وبمحاذاة الشاطيء.

كما شمل الاحتفاء مسيره بحرية لسفن وزوارق حرس الحدود بعرض البحر متعددة المهام والاحجام؛ حيث كانت بداية الانطلاق من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة والاتجاه شمالاً ، والعودة لموقع البداية.

كما شاركت أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بعروض اللوح الطائر " الفلاي بورد"، وعرض قوارب الكياك وتواجدت الفرقة الموسيقية بمعزوفات وطنية نالت استحسان الحضور .

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كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينظم مسيرة برية وبحرية وعروض القوارب احتفاءً بـ "يوم التأسيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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