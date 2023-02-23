رياضي / الاتحاد السعودي للهجن يقيم فعالية "ركايب التأسيس "



الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

أقام الاتحاد السعودي للهجن اليوم بالرياض فعالية "ركايب التأسيس " احتفاءً بيوم التأسيس واحتفاءً بدور الهجن التاريخي والعريق في تراث الوطن.

وشارك العديد من الأطفال تجربة ركوب الهجن خلال الفعالية التي أقيمت في صحارى مول، التي شهدت توافدهم مع عوائلهم لالتقاط الصور وخوض التجربة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات الاجتماعية التي يحرص الاتحاد السعودي للهجن عليها وخاصة التي تهتم بتعليم النشء

// انتهى //

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الرياض 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسأقام الاتحاد السعودي للهجن اليوم بالرياض فعالية "ركايب التأسيس " احتفاءً بيوم التأسيس واحتفاءً بدور الهجن التاريخي والعريق في تراث الوطن.وشارك العديد من الأطفال تجربة ركوب الهجن خلال الفعالية التي أقيمت في صحارى مول، التي شهدت توافدهم مع عوائلهم لالتقاط الصور وخوض التجربة.وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات الاجتماعية التي يحرص الاتحاد السعودي للهجن عليها وخاصة التي تهتم بتعليم النشء رياضة ركوب الهجن التي تعدُّ الرياضة الأهم في تاريخ المملكة.// انتهى //00:11ت م0002

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