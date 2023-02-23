يوم التأسيس / محافظ الرس يدشن احتفال يوم التأسيس



الرس 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واس

دشن محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، اليوم حفل الاحتفاء بيوم التأسيس الذي نظمته بلدية الرس ، في مقر الفعاليات.

وتخلل الاحتفالية قصيدة وطنية، وفلم وثائقي عن تأسيس الدولة وأوبريت التأسيس عرض خلالها على ثلاث لوحات وطنية، كذلك مسيرة تحاكي بداية تأسيس الدولة

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الرس 03 شعبان 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 م واسدشن محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، اليوم حفل الاحتفاء بيوم التأسيس الذي نظمته بلدية الرس ، في مقر الفعاليات.وتخلل الاحتفالية قصيدة وطنية، وفلم وثائقي عن تأسيس الدولة وأوبريت التأسيس عرض خلالها على ثلاث لوحات وطنية، كذلك مسيرة تحاكي بداية تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -، وتدشين لوحة يوم التأسيس بمشاركة مجموعة من موهوبي الفن التشكيلي، بالإضافة إلى عرض مسرحي بمشاهد تمثيلية تحاكي الماضي والحاضر، ومشاركة الحرفيين بالأعمال اليدوية وأعمال النقش، و العرضة السعودية وفلكلور شعبي.// انتهى //00:02ت م0001

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