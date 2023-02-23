يوم التأسيس / سموُّ الأميرِ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يرعى احتفالية أمانة المنطقة بيوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض - اليوم- احتفالية أمانة المنطقة بيوم التأسيس بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور صاحبِ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سموُّ أمينِ المنطقة كلمة قال فيها: قبل ثلاثة قرون ومن قلب نجد وحاضرتها الدرعية التي انطلق منها الإمام المؤسس محمد بن سعود ليغير مجرى التاريخ ويخلد أهم ملاحم البطولات ويضع حجر الأساس واللبنة الأولى لدولة العز والفخر.

وأشار إلى هذا العهد الزاهر الذي أصبح فيه وطننا - بفضل الله- مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لصنع القرار الدولي سياسيًّا واقتصاديًّا وتجاريًّا، في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - حتى باتت الرياض على وجه الخصوص حاضنة للحضارة والثقافة والمعرفة والتطور، ومقصدًا لقادة العالم ومسؤوليها وللزوار من كل حدب وصوب، من خلال واقع مزدهر ورؤية طموحة للمستقبل ترتكز على ماضٍ عريق وبجهود أبنائها المخلصين منذ يوم تأسيسها حتى يومنا هذا.

بعدها شاهدَ سموُّ أميرِ المنطقة والحضور" أوبريت" العروض الشعبية، تلاه عرض فيلم من ذاكرة التاريخ.

// انتهى //

23:57ت م

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