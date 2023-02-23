يوم التأسيس / أمانة العاصمة المقدسة تُطلق فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس



مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة العاصمة اليوم، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية للاحتفال بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.

وتضمنت الفعاليات من البرامج تتيح الفرصة للمواطنين التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن إلى جانب إقامة جناح مميز بطراز معماري مستلهم من طبيعة مملكتنا في مجمع الراجحي، يحوي على التحف النادرة التي لها ماضي عريق وأركان للضيافة والخط العربي والهدايا التذكارية وشاشات ذكية تعريفية بأبرز معالم المملكة التاريخية بداية من الدرعية وحي طريف التاريخي وقصر سلوى، إضافة الى فعالية ثقافية تقدم العروض التفاعلية والألوان الفلكلورية والعرضة

// انتهى //

23:54ت م

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مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأطلقت أمانة العاصمة اليوم، حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية للاحتفال بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام.وتضمنت الفعاليات من البرامج تتيح الفرصة للمواطنين التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن إلى جانب إقامة جناح مميز بطراز معماري مستلهم من طبيعة مملكتنا في مجمع الراجحي، يحوي على التحف النادرة التي لها ماضي عريق وأركان للضيافة والخط العربي والهدايا التذكارية وشاشات ذكية تعريفية بأبرز معالم المملكة التاريخية بداية من الدرعية وحي طريف التاريخي وقصر سلوى، إضافة الى فعالية ثقافية تقدم العروض التفاعلية والألوان الفلكلورية والعرضة السعودية ومنطقة الأكلات الشعبية ومعرض للفنون التشكيلية.// انتهى //23:54ت م0315

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