

أبها 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

وقال: إننا نعيش مناسبة عظيمة، نستذكر فيها قصص الشموخ وملاحم المجد الخالدة، التي سطرتها هذه البلاد قبل ثلاثة قرون؛ حتى غدت دولة رائدة وحضارة عظيمة ألهمت العالم بتجربتها.

وأضاف السلمي: "منذ 22 فبراير 1727م والمنطقة تشهد تحولًا عظيمًا في تنميتها وحياة أبنائها، وقد عزز هذا التحول وحقق هذا النجاح التلاحم بين القيادة والشعب والسعي الحثيث من الجميع نحو التنمية، واليوم نزهو في ذكرى يوم التأسيس بوطننا الشامخ وحضارتنا العريقة وقيمنا الإنسانية الراسخة؛ فحاضرنا الزاهر يروي للأجيال ما وصلت إليه بلادنا وما تتطلع إليه، وماضينا المجيد يشهد بسجل حافل من التضحيات العظيمة والعزيمة والإصرار في سبيل البناء، ورؤيتنا الطموحة 2030 تأخذنا إلى عالم التطور والتقدم والريادة".

جاء ذلك في احتفال جامعة الملك خالد، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، في المدينة الجامعية بالفرعاء اشتمل على معارض أزياء التأسيس وتصميمها وفن الطهي والفنون التشكيلية، مع عرض لأزياء الأطفال للتأسيس وقصائد شعرية بالإضافة إلى أوبريت "يوم بدينا"، كما تم خلاله تكريم الفائزين بالمسابقة الطلابية.

يذكر أن الجامعة أعدت خطة للاحتفال بمناسبة يوم التأسيس، شملت 3 فعاليات كبرى مركزية في المدينة الجامعية بالفرعاء والمدينة الجامعية للطالبات بقريقر وفرع تهامة، بالإضافة إلى مشاركة مختلف وحدات الجامعة بفعاليات وبرامج متنوعة، واحتضان فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة على مدى 3 أيام.

// انتهى //

23:49ت م

0311





كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / رئيس جامعة الملك خالد يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.