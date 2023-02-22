شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة فولاد في دوري أبطال آسيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من جماهير الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية لمباراة الهلال وفولاد ضمن منافسات الدور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية 2022.

الهلال في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يقع الهلال في مواجهة من العيار الثقيل أمام فولاد الذي تمكن من تخطي الفيصلي بهدف نظيف، بينما أقصى الزعيم نادي شباب أهلي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الهلال يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة فولاد في دوري أبطال آسيا 2022

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة فولاد في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى جاهزيته التامة لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تستضيف قطر، أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين على ملعب الثمامة تحديدًا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك قنوات SSC، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.