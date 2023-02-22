شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من مواجهة فولاد.. إصابة قوية تضرب صفوف الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض جماهير نادي الهلال السعودي، إلى صدمة قوية بعدما ثُبت تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى إصابة قوية، وعن آثارها يغيب اللاعب عن مباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا 2022.

إصابة قوية تضرب الهلال قبل ساعات من مواجهة فولاد

ومن المقرر أن يقع الهلال في مواجهة قوية أمام فولاد، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور الربع النهائي "الـ8" من دوري أبطال آسيا، في نسخته الماضية 2022.

وتعرض المدافع سعود عبد الحميد، إلى إجهاد شديد في العضلة الضامة، ليغيب الدولي السعودي عن صفوف زعيم الكرة الآسيوية خلال الفترة الحالية.

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة الهلال وفولاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع الهلال في مواجهة قوية أمام فولاد ضمن منافسات الدور الـ 8 من دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن نجح لاعبو الزعيم في تخطي شباب أهلي جدة بثلاثية في مرمى الفريق الإماراتي مقابل هدف.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد في دوري أبطال آسيا 2022

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك قناة SSC السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.