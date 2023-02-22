جائزة محمد بن صالح للتفوق العلمي تعتمد أسماء 40 فائزا وفائزة

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وأوضح رئيس اللجنة العلمية أحمد السويدان أن اللجنة العلمية للجائزة انتهت من فرز الطلاب والطالبات المرشحين للفوز في مجالاتها وذلك بعد التحكيم من فريق العمل في اللجنة العلمية ولجنة التحكيم الخارجية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 638 مرشحا.
وبارك المشرف العام على الجائزة الدكتور ناصر الموسى للفائزين والفائزات تفوقهم ومشاركاتهم الإيجابية بأعمالهم الإبداعية وتمنى لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، مؤكدا أن هذا التميز والإبداع الكامن في الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هو دليل على مصداقية الشعار وهو أن الإعاقة ليست عجزا، ولكنها إبداع وطاقة، كما أكد على أهمية هذه الجائزة، وأنها تأتي في إطار الحراك السريع الذي تشهده بلادنا الحبيبة لدعم التفوق والتألق والإبداع في المجالات كافة، وبالذات المجالات التربوية والتعليمية والفنية والتقنية التي تواكب الرؤية المباركة.
يذكر أن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق والإبداع في التربية الخاصة تخطو عامها الـ17 وترسخ قيم التراحم والتعاون، وأخلاقيات الأصالة والشهامة في المجتمع السعودي المسلم وتهدف إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم المتنوعة.
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