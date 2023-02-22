4 خطوات وقائية عند تسرب الغاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصحت المديرية العامة للدفاع المدني باتباع 4 إرشادات وقاية عند وجود تسرب للغاز.

وشددت على ضرورة عدم استخدام أي مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.

وأوضحت أنه يجب تجنب استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان، وقفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

وكانت امرأة أصيبت أمس الأول عقب حادث اشتعال لحظي بمنزل في حي عليشة بالرياض، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث باشر الدفاع المدني بالرياض الحادث.

الخطوات الوقائية:

