4 خطوات وقائية عند تسرب الغاز

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وشددت على ضرورة عدم استخدام أي مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.
وأوضحت أنه يجب تجنب استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان، وقفل صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.
وكانت امرأة أصيبت أمس الأول عقب حادث اشتعال لحظي بمنزل في حي عليشة بالرياض، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث باشر الدفاع المدني بالرياض الحادث.
الخطوات الوقائية:
- تجنب استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات وأي مصدر للشرر.
- إخراج جميع الأشخاص من المكان.
- إغلاق صمام الغاز بإحكام.
- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.
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