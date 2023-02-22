استبدال مداخن الهواء الخارجية بأجهزة كهربائية في مطاعم مكة

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وبحث وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، في اجتماعه مع مجموعة مؤسسات وشركات تصنيع وتوريد أجهزة منقيات الهواء الكهربائية، التي هي عبارة عن وحدة كهربائية لفلترة وتصفية الشحوم وتقليل انبعاث الدخان بإضافة فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية للتخلص من الروائح وانبعاث الدخان تتناسب مع مساحة المنشأة وحجم العمل ونوعية النشاط بما يحقق الاستغناء عن مداخن الهواء الممتدة على واجهات المباني.
وأكد الزايدي أن الأمانة ممثلة في وكالة البلديات تدرس حاليا منح أصحاب المنشآت الغذائية بما فيها المطاعم والمطابخ مهلة محددة، قبل أن يتم الإلزام الفعلي في تطبيق تلك الأجهزة الكهربائية المتخصصة في فلترة وتنقية الشحوم والتقليل من انبعاثات الدخان من خلال فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية.
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