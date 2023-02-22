ورشة لتحديد أولويات التنمية المستدامة بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إمارة منطقة نجران، ممثلة في وكالة الشؤون التنموية، ورشةَ العمل بعنوان «صوت المجتمع»، ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية الأولى لإمارة المنطقة، الرامية إلى تحديد الاحتياجات والأولويات لبناء تنمية مستدامة للمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي العتيبي. وأكد وكيل الإمارة المكلف أن الاستراتيجية التنموية تهدف إلى إعداد رؤية تنموية شاملة لجميع قطاعات التنمية بالمنطقة ضمن مستهدفات ومخرجات رؤية المملكة 2030، لتحقيق تنمية مستدامة. من جانبه أوضح وكيل إمارة نجران للشؤون التنموية المكلف إبراهيم آل جعفر، أن ورشة العمل ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية استهدفت المجتمع المحلي كشريك أساسي بعملية التقييم واتخاذ القرار بجميع مراحل الخطة من حيث التشخيص، وتحديد المشكلات، وترتيب الأولويات، والاحتياجات التنموية، إضافة إلى تحليل الوضع الراهن، وذلك للوصول لتنمية مستدامه تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي وتضمن مستقبل الأجيال القادمة، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية التنموية مبينة على 5 أهداف ذكية و14 هدفاً تشغيلياً، إضافةً إلى 55 برنامجا تنفيذيا. أهداف الورشة:





التشخيص



تحديد المشكلات



ترتيب الأولويات



الاحتياجات التنموية



تحليل الوضع الراهن



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