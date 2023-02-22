بيع الحطب المحلي يوقع 42 مخالفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مخالفا لنظام البيئة: (20 مواطنا، و18 مقيما من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمين من الجنسية اليمنية)، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 201 م3 من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن غرامة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3.

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