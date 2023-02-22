شكرا لقرائتكم خبر روبوت بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتا بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهو روبوت يتم من خلاله الترحيب بالزوار والتعريف بالخدمات المقدمة في المجمع.

ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنيات التي تدعم توجه رؤية المملكة 2030، ويعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.

يذكر أن المشروع نفذ على عدة خطوات ليتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم التطوير المبدئي للحلول المطلوبة، ثم العرض والاختبار وجمع الملاحظات، ثم تعديل بناء على الملاحظات، ثم عرضه واعتماده، وأخيرا تشغيل وإطلاق الروبوت.

مواصفات خاصة بالروبوت:

