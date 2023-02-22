روبوت بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة

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ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنيات التي تدعم توجه رؤية المملكة 2030، ويعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.
يذكر أن المشروع نفذ على عدة خطوات ليتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم التطوير المبدئي للحلول المطلوبة، ثم العرض والاختبار وجمع الملاحظات، ثم تعديل بناء على الملاحظات، ثم عرضه واعتماده، وأخيرا تشغيل وإطلاق الروبوت.
مواصفات خاصة بالروبوت:
- القدرة على التعرف على المشاعر الأساسية.
- التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار من خلال اللمس وحركة اليد.
- وزنه يصل إلى 29 كجم، وعمر البطارية 8 ساعات، ووقت الشحن 8 ساعات.
- تبلغ سرعته 3 كلم/س، وبالإمكان تشغيله دون إيقاف عند توصيله بالكهرباء.
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