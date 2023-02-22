خولة العقيل وكيلا مساعدا للإسناد القضائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتكليف خولة العقيل بالعمل وكيلا مساعدا للإسناد القضائي بوكالة الشؤون القضائية. وكانت خولة العقيل شغلت منصب نائب مدير مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل. يذكر أن مركز الإسناد العدلي هو مركز حكومي مستقل إداريا وماليا، تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 415 وتاريخ 1440/07/19، ويختص بالإشراف على أعمال التصفية والبيع في المملكة، ويسهم خلال أعماله في الحفاظ على قيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق.

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