تدشين أول معمل حاسب آلي في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبناء منظومة تقنية تقوم بدور فعال في أداء الرسالة التعليمية، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، افتتاح أول معمل للحاسب الآلي بالمسجد الحرام بمعهد الحرم المكي الشريف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأشاد السديس بالجهود المبذولة في المنظومة التعليمية بالحرم المكي الشريف، التي نتج عنها إنشاء هذا المعمل الذي يعد نقلة نوعية للتعليم في المسجد الحرام.

واستمع معاليه إلى خطة المعهد في توظيف المعمل لصالح العملية التعليمية، كما اطلع معاليه على المجالات التي يغطيها هذا المعمل، ومن أهمها الحصص التطبيقية التعليمية في التلقين، وتحسين الأداء في تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وفي تنمية الملكات اللغوية، وتحسين مقررات الحاسب الآلي في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف، وعمل برامج متنوعة تابعة لمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمعهد الحرم المكي الشريف، وتنظيم دورات تدريبية في مجال التقنية لمنسوبي المعهد من طلاب ومعلمين وموظفين، وتطوير مشروع التعليم الالكتروني بالمعهد والكلية.

الشاشات التوجيهية

كما دشن السديس الشاشات التوجيهية المساندة لدروس علماء المسجد الحرام، مؤكدا على أهمية إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال بث الدروس والرسائل العلمية عبر الشاشات الرقمية المتطورة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به، حيث تعد إضافة نوعية في تقديم الدروس العلمية في المسجد الحرام.

وأضاف «إن الشاشات التوجيهية المساندة تقوم بعرض أبرز محاور الدروس العلمية وفوائدها للزوار، كما تيسر لطلاب العلم الاستفادة من الباركود الرقمي للمنصة التوجيهية والإرشادية وتسهم في إخراج الدروس العلمية بأفضل صورة».

خطة الاعتكاف

وعقدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام اجتماعا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الصولي؛ وذلك لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك 1444هـ.

ونوقش خلال الاجتماع آلية التسجيل الالكتروني، والاطلاع على المواقع المعتمدة والمخصصة للاعتكاف والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم، كما تطرق الحضور إلى سير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات المساندة كالخدمات الصحية.

إدارة الحشود بالمسجد الحرام:

