رمال ونخيل تربة شواهد تاريخية على بداية التأسيس

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ويحتضن وادي كراء شرق بلدة تربة،- إحدى أول الهجر؛ هجرة ابن غنام، التي يفصلها عن العلاوة «صبر الحرة» الممتد بين الواديين، حيث شرع أهلها في إعمارها قديما، ونقلوا إليها فسايل النخيل، ووضع جذور غرسها الآباء والأجداد، وتمتد هجرة ابن غنام من حدود دعيمر جنوبا إلى طريق البريقاء، حيث تجذب الزائر مشاطي النخيل المحيطة بها.
وأكد أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الطائف الدكتور مترك السبيعي أن محافظة تربة تجسد نموذجا لتاريخ الأمجاد التي سطرت البطولات والتضحيات منذ زمن الدولة السعودية الأولى حتى عهد موحد المملكة وباني نهضتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، فجبالها وحصونها وأوديتها شاهدة على إنسان هذا المكان آنذاك، فهجرة ابن غنام المنسوبة لأحد رجال الملك عبدالعزيز «محمد بن غنام»، تطوف بنا اليوم كأنموذج حي.
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