شكرا لقرائتكم خبر رمال ونخيل تربة شواهد تاريخية على بداية التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعت جغرافية محافظة تربة - إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية - بين نخيلها وجبالها وأوديتها وسهولها وهضابها، التاريخ والحضارة والتراث والآثار، وتشربت أرضها عبق الماضي الذي تحدث عنه المؤرخ والمثقف والقاص والراوي وتغنى بها الشاعر؛ ويحظى الزائر والسائح والمستكشف عند وصوله بالعديد من الأماكن التي حفلت بالأحداث والشواهد التاريخية الصامدة إلى وقتنا الحاضر.

ويحتضن وادي كراء شرق بلدة تربة،- إحدى أول الهجر؛ هجرة ابن غنام، التي يفصلها عن العلاوة «صبر الحرة» الممتد بين الواديين، حيث شرع أهلها في إعمارها قديما، ونقلوا إليها فسايل النخيل، ووضع جذور غرسها الآباء والأجداد، وتمتد هجرة ابن غنام من حدود دعيمر جنوبا إلى طريق البريقاء، حيث تجذب الزائر مشاطي النخيل المحيطة بها.

وأكد أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الطائف الدكتور مترك السبيعي أن محافظة تربة تجسد نموذجا لتاريخ الأمجاد التي سطرت البطولات والتضحيات منذ زمن الدولة السعودية الأولى حتى عهد موحد المملكة وباني نهضتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، فجبالها وحصونها وأوديتها شاهدة على إنسان هذا المكان آنذاك، فهجرة ابن غنام المنسوبة لأحد رجال الملك عبدالعزيز «محمد بن غنام»، تطوف بنا اليوم كأنموذج حي.