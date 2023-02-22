إعلان أسماء الحاصلين على المنح البحثية ليوم التأسيس

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وتضمنت القائمة كلا من: إبراهيم الحقيل، الدكتور يحيى خطاطبه وفريقه، الدكتورة سميرة العتيبي وفريقها، الدكتورة وجدان توفيق وفريقها، صالح الثبيتي، مريم العنزي، الدكتورة رنا محبوب وفريقها، والدكتور مبارك الدوسري.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج استقبل 94 طلب تقديم على المنح من العلماء، والخبراء السعوديين، وغير السعوديين المهتمين بدراسة يوم التأسيس السعودي، وتاريخ الدولة السعودية الأولى.
واشتمل نطاق المنحة في سنتها الأولى على أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية (1139هـ - 1233هـ)، وأبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى، وأبحاث ودراسات حول دور يوم التأسيس في تعزيز الهوية الوطنية السعودية، وأبحاث ودراسات نقدية عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة.
وتهدف وزارة الثقافة من هذه المنح إلى تكثيف الإنتاج المعرفي المرتبط بهذه المرحلة التاريخية المهمة من عمر المملكة، وإبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية الذي يمتد إلى ثلاثة قرون، إلى جانب دعم بناء المعرفة التاريخية المحيطة بجذور الدولة السعودية الأولى من خلال دعم العلماء والباحثين.
نطاق المنحة في سنتها الأولى:
- أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية (1139هـ - 1233هـ).
- أبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى.
- أبحاث ودراسات حول دور يوم التأسيس في تعزيز الهوية الوطنية السعودية.
- أبحاث ودراسات نقدية عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة.
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