خادم الحرمين: نعتز بذكرى تأسيس دولة أرست الاستقرار وتجاوزت جميع التحديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتزازه بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1139هـ (1727م)، وأنها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وعاصرت خلالها مختلف التحديات وتجاوزت فيها جميع الأزمات.

وقال خادم الحرمين في تغريدة أمس على حسابه عبر تويتر «نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضا وإنسانا».

من جهة ثانية تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان المزيد التهاني بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، من زعماء وقادة أشادوا في برقياتهم بالنهضة السعودية الحديثة، والإنجازات المتتالية التي تحققت على كافة الأصعدة.

سلطنة عمان

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقيته، عن تمنياته الصادقة لهما بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.

دولة قطر

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

جمهورية طاجيكستان

هنأ رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدا بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المملكة التي تعد شريكا مهما وصديقا معتمدا لدى طاجيكستان.

وسأل الله تعالى، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة والإنجازات الحديثة وأن يديم على شعب المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار.

المملكة المغربية

هنأ ملك المغرب محمد السادس، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب، عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ الملك محمد السادس، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لولي العهد: أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.